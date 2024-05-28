Şişli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı

Şişli, Yeni Alem Sokak’ta saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre seyir halinde olan 34 EGS 865 plakalı otomobil sürücüsü Aslı Göymen, henüz bilinmeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, park halinde olan 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Sürücü çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi.