Şişli'de korkutan yangın

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir evin balkonundaki kombide yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 21.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak’ta bulunan 8 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Dairenin balkonunda bulunan kombi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Balkondan yükselen alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, binanın doğalgaz hattını keserek yangına müdahalede bulundu. Binada bulunanlar tedbir amacıyla sokağa çıktı. Yangın, itfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürüldü. Balkonda bulunan kombinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.