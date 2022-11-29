﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti

Şişli, Kuştepe mahallesinde 4 gün önce meydana gelen olayda, bir ihbar üzerine eve giren polis ekipleri, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş 2'si kadın 3 kişinin cesedi ile karşılamıştı.

Yapılan incelemede 12 saat önce öldürüldükleri tespit edilen cesetlerin Vahit Ateş(45), T.V.( 17) ile Merve Özturan (27)'e ait olduğu belirlenmişti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis evden çıkan şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, cinayetleri işleyen şüphelinin elinde büyük bir poşetle hızla kaçtığı görüldü.

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak, şüpheliyi Kağıthane, Yayha Kemal Mahallesindeki evine kadar takip etti. Ardından kimliği belirlenen şüphelinin Adapazarı'na gittiği tespit edildi.

ADAPAZARINDA OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekipleri Adapazarı'nda elinde bavulla güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

Operasyonda olayın şüphelisi Bülent P. gözaltına alınarak dün gece İstanbul'a getirildi.

Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfek ise Çağlayan'da bir evin bahçesinde bulundu.



İstanbul Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınan Bülent P.'nin polislere Vahit A.'nın, kız arkadaşı E. ile ilişkisi olduğunu bu nedenle onu defalarca uyardığını anlattığı öğrenildi. Ancak bir süre sonra kız arkadaşı E.'nin halen Vahit A.'nın evine gittiğini öğrenmesi üzerine cinayetleri işlediği belirlendi.

Bülent P.'nin evde bulunan 17 yaşındaki T.V. ile 27 yaşındaki Merve Özturan'ı olaya tanık oldukları ve olay sırasında bağırdıkları için öldürdüğünü anlattığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Bülent P. adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: DHA)