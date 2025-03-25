Şişli'deki kent lokantalarının kapatıldığı iddiası hakkında açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şişli'deki kent lokantalarının kapatıldığı iddiası hakkında açıklama

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kent lokantalarını kapatma kararı aldığı öne sürülmüştü. İletişim Başkanlığı, söz konusu iddiayı kesin bir dille yalanlayarak "Böyle bir karar alınması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Şişli Belediyesi'ne Resul Emrah Şahan'ın yerine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'İN Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı iddiasına yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir.

Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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