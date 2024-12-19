Şişli’deki Torun Center’ın 42’inci katında yangın! Alevler paniğe yol açtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Şişli’de ünlü bir iş merkezinin 42’nci katında yangın çıktı. Torun Center’in C bloğunun 42’nci katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında binanın en üst katında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş merkezinin 37 ve 42'nci katları arasındaki havalandırma boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Torun Center'da çıkan yangın akıllara aynı yerde 10 yıl önce yaşanan asansör kazasını getirdi. 2014 yılında Ali Sami Yen stadı yıkımı ile başlanan Torun Center inşaatında 7 Eylül günü şantiye asansörü 32'inci kattan yere çakılmış, asansörde bulunan 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

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