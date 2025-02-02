Sismik hareketlilik Yunanistan'ı alarma geçirdi

Kaynak: ANKA
Sismik hareketlilik Yunanistan'ı alarma geçirdi

Yunan yetkililer, son günlerde bölgede artan sismik hareketliliğin ardından Santorini adasındaki halkı uyardı.

Yunan yetkililer, son günlerde bölgede artan sismik hareketliliğin ardından Santorini adasındaki halkı, yarın için "okulları kapatmaları, iki limandan uzak durmaları ve kapalı alanlarda toplanmamaları" konusunda uyardı.

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada volkanik Santorini ile Amorgos adaları arasındaki bölgede 31 Ocak Cuma ve 1 Şubat Cumartesi günleri, 4,3 büyüklüğüne kadar art arda çok sayıda sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Bakanlık, "faaliyetin volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını ve azaldığını, ancak uzmanların 3 Şubat'ta okulların kapatılması da dahil olmak üzere ihtiyati tedbirler önerdiğini" bildirdi. Bakanlık, ayrıca ada halkını "Ammoudi limanına ve çoğunlukla yolcu gemilerine hizmet veren Fira limanına girmemeye ya da orada kalmamaya" çağırdı.

Atina Jeodinamik Enstitüsü'ne göre, bu sabah bölgede 2,8 ile 4,5 arasında değişen büyüklüklerde depremler meydana geldi ancak herhangi bir hasara yol açmadı.

Yunanistan'ın çok sayıda fay hattı üzerinde yer aldığı ve sık sık depremlerle sarsıldığı biliniyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da "sismik hareketliliğin" art arda yaşanmasının ardından dün Santorini ve Amorgos adalarını ziyaret eden turistler için yeni bir uyarı yayınladı.

Sismik hareketlilik Yunanistan'ı alarma geçirdi

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