Sistem çöktü! Havayolları bankalar ve hastanelerde işlem yapılamıyor

Microsoft’un yayınladığı bir güncelleme sonrasında dünya genelinde bilişim ağında bir sorun yaşanıyor. Türkiye’nin de etkilendiği bu arıza sonucunda birçok uçuş şirketi, tv kanalı, hastaneler ve bankacılık sistemlerinde çöküntü yaşandığı bildiriliyor.

Amerika merkezli Microsoft şirketindeki güvenlik sisteminde yapılan güncelleme sonrasında yazılım sistemi dünya genelinde çöktü.

-İngiltere’de hastanelerde sorun yaşanıyor,

-Berlin havalimanında uçuşlar 11’e kadar durduruldu

-Amerikan havayolları şirketleri uçuşları durdurdu

-İngiliz SkyNews kanalı yayınlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı

-Denizbank'ın internet sitesine erişim sağlanamıyor

-UPS Türkiye hizmet veremiyor

-Avustralya hükümeti acil toplantı kararı aldı

-THY’DE biletleme ve Check-in işlemlerinde sorun yaşandığı açıklandı

-Midas yatırımda Borsa İstanbul işlemlerinde sorun yaşanıyor

-TÜVTÜRK araç muayene İstasyonu’nda sistem çöktü

-Londra Borsası işletim sistemi çöktü. İşlemler durduruldu.

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintileri sonrasında “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı.

Şirket, sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderide “Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor” ifadelerini kullandı.

“Hizmet Bozulması” başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.

Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Yapılan açıklamada, “Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Microsoft sisteminde yaşanan arıza sebebi ile dünya genelinde yaşanan sıkıntılar Türkiye’de de yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Denizbank, kurye şirketlerinden birkaçı ve THY gibi şirketlerde sorunların yaşandığı aktarılıyor.

Denizbank tarafından X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Müşterilerimiz,

Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, yaptığı açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." dedi.