Site sahasındaki kale direği can aldı! 4 yaşındaki Selahattin hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Site sahasındaki kale direği can aldı! 4 yaşındaki Selahattin hayatını kaybetti

Erzurum’da bir sitenin halı sahasında üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin Eyyubi Çobanoğlu, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Ailesi, ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Olay, 19 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Aziziye İlçesi Dadaşkent semtindeki bir sitede gerçekleşti. Parkta bulunan minyatür halı sahasında oynayan Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine demir kale direği devrildi.

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Zeynep ve Abdulkadir çiftinin en küçük çocuğu olan Selahattin, dedesi Vedat Özdel (57) tarafından ağır yaralı olarak hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

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Selahattin için Hacı Fakirullah Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Abdulkadir Çobanoğlu (42) gözyaşlarına hakim olamadı ve cenaze, Yeni Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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'DEMİR DİREKLER SABİTLENMEDEN KONULDU'

Site sakinlerinden Ahmet Çoban, futbol sahasındaki demir direklerin sabitlenmeden yerleştirildiğini belirterek, "En ufak bir betonla doldurma yok. Bir kaynak demiriyle sağa sola kaynak yapıp sağlamlaştırmamışlar. Çocuklar burada oynarken demir hafif meyilli, biri dokununca çocuğun kafasına düşüyor. Körpecik çocuk gitti, neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

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Ayrıca, Çobanoğlu ailesinin olayla ilgili ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

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