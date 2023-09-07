Site sakinleri dışarı korkarak çıkıyor. Homurtuları ortalığı inletiyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce ormandan yerleşime inen domuzlar şimdi de yiyecek aramak için sitelerin içine girmeye başladılar. Site sakinleri korkarak dışarı çıkarken, domuzların çıkarttığı sesler tüyleri ürpertiyor.

KAYNAK: İHA
Site sakinleri dışarı korkarak çıkıyor. Homurtuları ortalığı inletiyor

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar ve çocuklar korku yaşıyor. Özellikle zeytinlik alana sınır olan Belde sitesi civarında görülen domuzlar sürü halinde apartmanların yakınlarına kadar gelerek vatandaşları korkutuyor.

Açık olan site kapılarından içeri de giren domuzlar bir süre çevredeki evsel atıkları yedikten sonra bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar sitelerde bulunan evlerinin balkonlarından her gece gelen domuzların görüntüsü çekerken, bazıları de ses çıkartarak domuzları evlerden uzaklaştırmaya çalıştı.

Site sakinleri duruma yetkililerin çözüm bulmasını isteyerek, domuzların ve yavrularının çocuklara ve yetişkinlere zarar vermesinden korktuklarını ifade etti.

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