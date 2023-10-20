Site yönetiminden borç dayağı. 28 milyon liralık borç çıkarıp zorla tahsil ettiler

Site yönetimleri ile devamlı gündemde olan Esenyurt'ta sular durulmuyor. Daha önce birçok olayla gündeme gelen Özyurtlar Ntowers Sitesinde daire sahiplerine 28 milyonluk borç çıkarıldı.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, eski yönetim ile protokol yapıp geçici yönetim olarak siteye atanan O.E. ile A.G.'nin göreve başlar başlamaz site sakinlerine eski yönetimden kalan 28 milyon TL'lik borç olduğunu iddia ederek daire başına 28 bin TL ek bütçe adı altında ödeme çıkardığı öğrenildi.

Bu borca itiraz eden site sakinlerini arayan eski İstanbul MHP yöneticisi O.E'nin ''Beni buraya 2 MHP milletvekili atadı benim arkamda savcılar hakimler var. Bu parayı ödeyeceksiniz tahsilat ekibi kurdum. Ödemeyin bakın neler oluyor'' diyerek tehditler savurduğu öne sürüldü. İddialar arasında şahısların borcu ödeyemeyen dairelerin sularını kestiği de yer aldı.

Tehdit edilen site sakinleri ise Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulundu.

ÖDEMEYENLERE MEYDAN DAYAĞI

Site sakinlerinin hayatlarını zindana çeviren O.E ile ekibinin son uygulaması ise tüm site sakinlerini hayrete düşürdü. Site içerisinde bulunan araçlara lastik kilidi vurup zorla para tahsil edildi. Kesilen cezayı kendi hesaplarına toplayan site çalışanları bu parayı ödemeyen sakinleri ise darp etti.

CİMER DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Site yönetiminden kurtulmak için her yolu deneyen site sakinlerinin başta CİMER olmak üzere birçok kuruma şikayette bulunduğu öğrenildi. MHP ile savcılar hakimler üzerinden tehdit edilen site sakinlerinin şikayetleri üzerine ayrıca CiMER Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nda soruşturma başlattı.