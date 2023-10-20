Site yönetiminden borç dayağı. 28 milyon liralık borç çıkarıp zorla tahsil ettiler

Esenyurt’ta bulunan Özyurtlar Ntowers sitesinin yönetimine gelen kişilerin eski yönetimden kaldığını iddia ederek 28 milyon liralık borç çıkardığı öğrenildi. Yönetimin daire sakinlerinden zorla para tahsil ettiği ve ödeme yapmayanları darp ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Site yönetiminden borç dayağı. 28 milyon liralık borç çıkarıp zorla tahsil ettiler

Site yönetimleri ile devamlı gündemde olan Esenyurt'ta sular durulmuyor. Daha önce birçok olayla gündeme gelen Özyurtlar Ntowers Sitesinde daire sahiplerine 28 milyonluk borç çıkarıldı.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, eski yönetim ile protokol yapıp geçici yönetim olarak siteye atanan O.E. ile A.G.'nin göreve başlar başlamaz site sakinlerine eski yönetimden kalan 28 milyon TL'lik borç olduğunu iddia ederek daire başına 28 bin TL ek bütçe adı altında ödeme çıkardığı öğrenildi.

Bu borca itiraz eden site sakinlerini arayan eski İstanbul MHP yöneticisi O.E'nin ''Beni buraya 2 MHP milletvekili atadı benim arkamda savcılar hakimler var. Bu parayı ödeyeceksiniz tahsilat ekibi kurdum. Ödemeyin bakın neler oluyor'' diyerek tehditler savurduğu öne sürüldü. İddialar arasında şahısların borcu ödeyemeyen dairelerin sularını kestiği de yer aldı.

Tehdit edilen site sakinleri ise Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulundu.

ÖDEMEYENLERE MEYDAN DAYAĞI

Site sakinlerinin hayatlarını zindana çeviren O.E ile ekibinin son uygulaması ise tüm site sakinlerini hayrete düşürdü. Site içerisinde bulunan araçlara lastik kilidi vurup zorla para tahsil edildi. Kesilen cezayı kendi hesaplarına toplayan site çalışanları bu parayı ödemeyen sakinleri ise darp etti.

CİMER DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Site yönetiminden kurtulmak için her yolu deneyen site sakinlerinin başta CİMER olmak üzere birçok kuruma şikayette bulunduğu öğrenildi. MHP ile savcılar hakimler üzerinden tehdit edilen site sakinlerinin şikayetleri üzerine ayrıca CiMER Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nda soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
İstanbul'daki dev sitenin yönetimini Araplar ele geçirdi. Türkler azınlığa düştü
Bin 500 kişinin yaşadığı sitenin yönetiminde usulsüzlük iddiası
Bin 500 kişinin yaşadığı sitenin yönetiminde usulsüzlük iddiası
Evine hırsız giren vatandaşa site yönetiminden darp
Öne Çıkanlar
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf ülkeyi karıştırdı: Yüzleri gizli kalmalıydı Dünya
Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf ülkeyi karıştırdı: Yüzleri gizli kalmalıydı
Samsunspor Başakşehir'e kaybederse tarihe geçecek! 6 maçlık mağlubiyet serisi var Spor
Samsunspor Başakşehir'e kaybederse tarihe geçecek! 6 maçlık mağlubiyet serisi var
Kamuda taşerona tepki: İnsanlık adına utanç verici Siyaset
Kamuda taşerona tepki: İnsanlık adına utanç verici
Almanya'dan Filistin sansürü Dünya
Almanya'dan Filistin sansürü
Starbucks Filistin'e savaş açtı. Resmi açıklama da geldi Dünya
Starbucks Filistin'e savaş açtı. Resmi açıklama da geldi
1 haftada 1090 kaçak göçmen yakalandı Gündem
1 haftada 1090 kaçak göçmen yakalandı
Gram altında yeni dönem. Artık zorunlu olacak Ekonomi
Gram altında yeni dönem. Artık zorunlu olacak