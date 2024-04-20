Siteye giren domuz sürüsünü hortumla serinletti

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir vatandaş, şehre inen yaban domuzlarına serin bir duş sağladı.

Bornova'nın Evka 3 Mahallesi'nde sıkça görülen yaban domuzları, bu kez bir okulun bahçesindeki yeşil alanda ortaya çıktı.

Yeşil alanda oynayan domuz yavrularını fark eden bir mahalle sakini, sulama hortumunu domuzlara doğrultarak onları serinletti.

Hortumdan akan suyla ferahlayan domuzlar, neşeli dakikalar geçirdi.

Bu hoş sahneler, sosyal medyada paylaşıldı ve izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.