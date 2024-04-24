Sıtmada bunlara dikkat! Yoksa öldürüyor

Ölümcül sonuçları olduğu bilinen sıtmayla ilgili uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor.

Her hastalıkta olduğu gibi geç tanı ve tedavinin gecikmesi sıtmadan da ölümcül sonuçlara neden oluyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji alanında uzman olan Dr. Öğr. Üyesi Songül Özer, 25 Nisan Dünya Sıtma Günü'ne özel açıklamalarda bulundu.

Dr. Özer, Türkiye'de tespit edilen sıtma vakalarının çoğunun, özellikle Afrika başta olmak üzere yurt dışı kaynaklı olduğunu ifade etti.

Dr. Özer, “Sıtma tedavisi mümkün olmasına rağmen, tedavinin gecikmesi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden, sıtma riski taşıyan bölgelere seyahat edecek kişilerin, bölgeye gitmeden önce başlanan koruyucu ilaç tedavisini uygulamaları gerekmektedir” diye belirtti.

SITMA NEDİR?

Sıtma, plazmodium parazitinin yol açtığı ateşli bir hastalıktır. Bu parazit, dişi anofel sivrisineklerin ısırıklarıyla insanlara geçer. Sıtma, genellikle yüksek ateş ve titreme ile kendini gösterir ve hastalar çok hasta hissederler. Hastalık, ılıman iklimlerde nadiren görülürken, tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır.

SITMA BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ…

Sıtmanın kuluçka süresi ortalama 7 gün olup, akut ateşli bir hastalıktır. Belirtileri arasında ateş, titreme, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, kas ağrısı ve yorgunluk, terleme, göğüs ve karın ağrısı, öksürük atakları bulunur. Sıtma hastaları, genellikle titreme ile başlayan ve yüksek ateş, terleme ve normal sıcaklığa dönüş ile devam eden ataklar yaşarlar. Belirtiler, enfekte bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonraki birkaç hafta içinde başlar. Bazı parazit türleri, vücutta uzun süre sessiz kalabilir.

Sıtma, belirtilerin periyodik olarak ortaya çıktığı bir hastalıktır. Nöbetlerden önce halsizlik, mutsuzluk, iştahsızlık, baş ağrısı ve sırt ile bacak ağrıları görülebilir ve nöbetler genellikle titreme ve yüksek ateşle başlar.

Sıtma tedavisi, paraziti öldürmek için reçeteli ilaçlarla yapılır. İlaç türleri ve tedavi süresi, parazitin türüne, belirtilerin şiddetine, yaşa ve hamilelik durumuna göre değişir. Sıtmaya karşı şu anda onaylanmış bir aşı yoktur, bu yüzden kişisel korunma ve koruyucu ilaç kullanımı, hastalığın önlenmesinde önemlidir.

Sıtma, hızla kötüleşebilen ve acil müdahale gerektiren bir durumdur. Tedavi edilmezse, nöbetler, bilinç bulanıklığı, böbrek yetmezliği, akut solunum sıkıntısı sendromu, koma ve ölüm meydana gelebilir.