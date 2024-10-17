Sivas depreminin ardından flaş açıklama “Yırtılmayan kısımda yırtılmış oldu”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın aktardığına göre, Sivas merkezde saat 11.29’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez'de yaşanan deprem yerin 10.57 km altında gerçekleşti. Sivas’ta meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

İlk depremden 10 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir deprem daha yaşandı. Bu kez yaşanan deprem 4.1 olarak gerçekleşirken, derinlik 22.98 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise, 11.29’da gerçekleşen ilk depremin yerin 3.6 km altında olduğu belirtilirken depremin merkez üssü Sivas’ın Akbınar ilçesinde olduğu bilgisini paylaştı.

Sivas'ta 10 dakika arayla meydana gelen iki depremde herhangi bir can veya yıkım yaşanmadı. Edinilen bilgiye görece bazı köylerde bulunan kerpiç evlerde ufak çaplı çatlaklar oluştu. Öte yandan Sivas Valiliği depremin ardından açıklama yaparak okulların yarım gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

DEPREMİN ARDINDAN UZMAN İSİM AÇIKLADI

Öğlen saatlerinde yaşanan depreme ilişkin Deprem Uzmanı Serkan İçelli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yine Sivas’ta 13 Ağustos’ta 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremi hatırlatan Serkan İçelli, bu depremin 13 Ağustos’ta yaşanan depremin devamı olduğunu söyledi.

İçelli bu depremle beraber yırtılmayan kısmında yırtılmış olduğunu belirtti. İçelli, X hesabından paylaştığı videoda “Bu fayın geometrik özelliklerine baktığımızda, aktif fay haritasında olmayan bir fay, Ölü bir fay olduğunu görüyoruz.” dedi.

Sivas’ta meydana gelen depremi üreten fayın büyük depremler üretmeyeceğini aktaran İçelli “Sabah yaşanan deprem bu fayın üzerinde gerçekleşti. Bu fayın en fazla üretebileceği deprem en fazla 5.5’tur. Çalışma mekanizması, geometrisi böyle, çok 7’lik deprem üretecek bir fay gibi görünmüyor.” İfadelerini kullandı.

AHMET ERCAN’IN DEPREM ÖNCESİ AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Deprem Uzmanı Ahmet Ercan ise Sivas’ta meydana gelen depremden kısa bir süre önce X hesabından önemli açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye’de deprem üreten 6 deprem bölgesi olduğunu söyleyen Ahmet Ercan, Türkiye’de 500’den fazla diri kırığın olduğunu belirtti.

Ercan paylaşımın devamında şunları söyledi:

“Yıkım eşik değeri Doğu’da M5,2, Orta Anadolu’da M6, Batı Anadolu’da 6,4’dür. Ülke varsıllaştıkça, aydınlandıkça deprem yıkımları azalır. Deprem, yerin evrimi, yaptığı yıkım yönetimseldir.”