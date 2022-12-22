Sivas Divriği SYDV personel alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesine büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Personel iş talep dilekçesi

*Diplomanın aslı veya onaylı sureti

*KPSS sonuç belgesi,

*Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Askerlik durum belgesi

*Tarihçeli yerleşim yeri belgesi

*Adli sicil kaydı

*1 Adet vesikalık fotoğraf

*Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu

*Ehliyet fotokopisi

*Varsa iş deneyim belgeleri, sertifikaların fotokopisi ve özgeçmişleri