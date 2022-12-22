22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sivas Divriği SYDV personel alacak

Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesine büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 08:14
Takip Et

Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacak

Sivas Divriği SYDV personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesine büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.
 

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Personel iş talep dilekçesi
*Diplomanın aslı veya onaylı sureti
*KPSS sonuç belgesi,
*Nüfus cüzdanı fotokopisi 
*Askerlik durum belgesi
*Tarihçeli yerleşim yeri belgesi
*Adli sicil kaydı
*1 Adet vesikalık fotoğraf 
*Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu
*Ehliyet fotokopisi
*Varsa iş deneyim belgeleri, sertifikaların fotokopisi ve özgeçmişleri

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
3
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
4
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
5
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
7
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi
﻿Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi
﻿Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi
﻿Bursa Kestel Belediyesi geçici işçi alacak
﻿Bursa Kestel Belediyesi geçici işçi alacak
﻿Bursa Kestel Belediyesi geçici işçi alacak
﻿Manisa Saruhanlı SYDV geçici işçi alacak
﻿Manisa Saruhanlı SYDV geçici işçi alacak
﻿Manisa Saruhanlı SYDV geçici işçi alacak
﻿Biden ve Zelenskiy'den ortak açıklama: Rusya bedel ödeyecek
﻿Biden ve Zelenskiy'den ortak açıklama: Rusya bedel ödeyecek
﻿Biden ve Zelenskiy'den ortak açıklama: Rusya bedel ödeyecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.