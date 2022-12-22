Sivas Divriği SYDV personel alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Sivas Divriği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesine büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Personel iş talep dilekçesi
*Diplomanın aslı veya onaylı sureti
*KPSS sonuç belgesi,
*Nüfus cüzdanı fotokopisi
*Askerlik durum belgesi
*Tarihçeli yerleşim yeri belgesi
*Adli sicil kaydı
*1 Adet vesikalık fotoğraf
*Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu
*Ehliyet fotokopisi
*Varsa iş deneyim belgeleri, sertifikaların fotokopisi ve özgeçmişleri
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