Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yaşanan katliamın üzerinden 30 yıl geçti. Katliamda yaşamını yitiren Türkiye’nin önde gelen aydın ve sanatçılarının da aralarında bulunduğu 35 kişi yanarak ölürken, yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı

Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı

Madımak Olayı, Madımak Oteli'nin içindeki insanları katletmek amacıyla Radikal İslamcı bir grubun oteli yakması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanan olay olarak tanımlanır.

Ayrıca dışarıda toplanan karşıt görüşlülerden iki kişi de yaşamını yitirmiştir.

Grup, önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşladı. Madımak Oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı. Otele sığınmış olan kişilerden, aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin’in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi.

O anların görüntüleri ortaya çıktı. Madımak katliamının gerçekleştirildiği sırada orada bulunan kişilerin konuşmaları kameraya yansıdı.

Konuşmalarda şu ifadeler kullanıldı:

-Gir içerden yak oğlum yaa...
-Aha yaktı.
-Ha öbürü de aradan onun yanına girer.
-Çok iyi görünüyor buradan, harika oldu ya.
-Yakacan ki bunları böyle...
-Bez olacak ki bez bez...
-Aziz Nesin içerde mi Aziz Nesin?
-Tül, naylon, naylon...
-İçerde mi o da (Aziz Nesin'i soruyor ısrarla)
-Herkes içerde diyor.
-Adam içerde yaa..
-Çıkmıştır ya..
-Yakamıyorlar.
-Gaz maz hiç bir şey yok mu?
-Çık ulan yukarı!
-Bak... Öbürünü görüyon mu bak, polisi molisi dinlemiyor...

Üstelik bu konuşmalara ve görüntülere, 35 aydının yakılmasına rağmen katillerin hepsi serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 190 kişiden 124'ü hakkında "laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma" suçlamasıyla dava açıldı, geri kalanlar serbest bırakıldı.

depophotos-1.jpg

madimak.jpg

88.png

İlgili Haberler
Sivas davası avukatlarından Ali Sarıgül anlattı ‘15 bin kişi 30 saat ortalıkta fink attı. Bizim zorlamamızla, birkaç sanık belirlendi’
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Katliamı' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Katliamı' paylaşımı
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı anmasına kaymakamlık engeli
Öne Çıkanlar
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Son Haberler
YHT biletlerine zam yapıldı. İşte hızlı trene binmek için ödeyeceğiniz ücretler Güncel
YHT biletlerine zam yapıldı. İşte hızlı trene binmek için ödeyeceğiniz ücretler
AKP il başkanlığı Atatürk ve İnönü’yü kamufle etmeye çalıştı Güncel
AKP il başkanlığı Atatürk ve İnönü’yü kamufle etmeye çalıştı
Şakayık bitkisi dinmeyen kanamalara iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Şakayık bitkisi dinmeyen kanamalara iyi geliyor
Ünlü yazardan Cüneyt Arkın'a özür kitabı Magazin
Ünlü yazardan Cüneyt Arkın'a özür kitabı
Trabzonspor’un eski yıldızı Lyon, Real Sociedad ve Milan’ı karıştırdı Spor
Trabzonspor’un eski yıldızı Lyon, Real Sociedad ve Milan’ı karıştırdı
Emekli ve memur zammında son rakam ortaya çıktı! İşte masada netleşen formül Ekonomi
Emekli ve memur zammında son rakam ortaya çıktı! İşte masada netleşen formül