Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı

Madımak Olayı, Madımak Oteli'nin içindeki insanları katletmek amacıyla Radikal İslamcı bir grubun oteli yakması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanan olay olarak tanımlanır.

Ayrıca dışarıda toplanan karşıt görüşlülerden iki kişi de yaşamını yitirmiştir.

Grup, önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşladı. Madımak Oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı. Otele sığınmış olan kişilerden, aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin’in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi.

O anların görüntüleri ortaya çıktı. Madımak katliamının gerçekleştirildiği sırada orada bulunan kişilerin konuşmaları kameraya yansıdı.

Konuşmalarda şu ifadeler kullanıldı:

-Gir içerden yak oğlum yaa...

-Aha yaktı.

-Ha öbürü de aradan onun yanına girer.

-Çok iyi görünüyor buradan, harika oldu ya.

-Yakacan ki bunları böyle...

-Bez olacak ki bez bez...

-Aziz Nesin içerde mi Aziz Nesin?

-Tül, naylon, naylon...

-İçerde mi o da (Aziz Nesin'i soruyor ısrarla)

-Herkes içerde diyor.

-Adam içerde yaa..

-Çıkmıştır ya..

-Yakamıyorlar.

-Gaz maz hiç bir şey yok mu?

-Çık ulan yukarı!

-Bak... Öbürünü görüyon mu bak, polisi molisi dinlemiyor...

Üstelik bu konuşmalara ve görüntülere, 35 aydının yakılmasına rağmen katillerin hepsi serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 190 kişiden 124'ü hakkında "laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma" suçlamasıyla dava açıldı, geri kalanlar serbest bırakıldı.