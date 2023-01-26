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Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri saldırıda ağır yaralandı

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, evinin önünde otomobiline binerken, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:46
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Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız saldırıya uğradı

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri saldırıda ağır yaralandı
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Olay, saat 08.30 sıralarında Yiğitler Mahallesi Oğuzlar Parkı yakınlarında yaşandı.

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız evinden çıkıp arabasına binerken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Aracında uzun süre darp edilen Yıldız, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzene gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan, kafatasında kırıklar oluşan Bekir Yıldız ameliyata alındı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişileri bulmak için çalışma başlattı. 

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, saldırıyı kınayarak, "Odanın seçim sürecine girdiği dönemde genel seklerimize yapılan saldırı bizleri derinden yaraladı. Suçluların bir an önce bulunarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan Bekir Yıldız kardeşime acil şifalar diliyorum" dedi. 

(Kaynak: DHA)

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