Sivas'a bağlı ilçenin adı değiştirildi! Şehrin merkezi yeniden belirlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sivas'a bağlı ilçenin adı değiştirildi! Şehrin merkezi yeniden belirlendi

Sivas'a bağlı Suşehri ilçesinin aslında adı eskiden farklıydı. Ayrıca ilçenin şehir merkezide farklıydı. İşte, Suşehri'nin tarihine dair bilinmeyenler:

Şimdilerde sosyal medyayı süsleyen Suşehri'nin tarihi merak ediliyor. Sivas'ın en güzel ilçelerinden biri olan Suşehri özellikle ilçede üretilen somonların Rusya'ya satılmasıyla çok sayıda yayın kuruluşunda haber konusu olmuştu. Suşehri'nin sık sık sosyal medyada paylaşım konusu olması üzerine herkes Suşehri'nin tarihini araştırıyor.

Suşehri'nin aslında bir zamanlar farklı bir ada sahip olduğu bilgisi ortaya çıktı.

SUŞEHRİ'NİN ESKİ ADI

susehri.bel.tr sitesindeki bilgilere göre Suşehri; Andreas, Andiryas, Enderes, Endires, Suşehri biçimlerinde söylenen tarihsel adın aslının Luvi dilinden, daha doğrusu onun ardılı Kappadokia dilinde Adra; erkek koca, ana tanrıçanın erkeği anlamında iken, bu isim Rum ağzında Andreas, Türk ağzında Andıras-Enderes ve Endires’e dönüşmüştür.

SUŞEHRİ'NİN KURULUŞ TARİHİ

sivas.gov.tr sitesindeki bilgilere göre; 1865 yılında yeniden yapılan vilayet düzenlemesinde Şebinkarahisar sancağı Trabzon'dan alınarak Amasya ve Tokat ile birlikte Sivas vilayetine bağlanmıştır. Bu düzenleme ile Suşar (Gölova) ve Akşar Subaşılıkları kaldırılmış ve Endres köyüne ilçe teşkilatı kurularak Suşehri adı verilmiştir.

EMEKLİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN EN HUZURLU YER

Suşehri ilçesi emekliler ve üniversite öğrencileri için en huzurlu yer. Suşehri'nde bulunan Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu'nda bulunan öğrenciler hem daha ucuza bir yaşam sürebiliyor hemde daha güvenli ve huzurlu bir eğitim hayatı sürebiliyorlar. İstanbul gibi kalabalık yerlerden ilçeye yerleşen Suşehrililer ise daha huzurlu bir emekli hayatı sürebiliyorlar.

EN GÜZEL YERLERİ

Suşehri'nin en güzel yerleri arasında Yalnızbağlar Mahallesi, Gökçekaş, Solak Köyü, Yeni Köy ve Karşıyaka Mahallesi yer alır. Özellikle Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Karşıyaka tabiat parkı en dikkat çeken yerlerdendir.

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