16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bir yer daha afet bölgesi ilan edildi

AKP Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, depremden etkilenen Sivas’ın Gürün ilçesinin Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:45
Takip Et

Sivas’ın Gürün ilçesi afet bölgesi ilan edildi

Bir yer daha afet bölgesi ilan edildi
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler de Sivas’ın Gürün ilçesi de etkilendi. İlçede köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçeyi Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ziyaret etti. Ziyarette hasarlı yapıları dolaşan Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan ilk etapta ilçede eski cezaevi alanına 70 adetten oluşan konteyner kentin kurulacağı öğrenildi.

AKP Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu ifade ederek, “Elazığ ile birlikte Gürün ilçemizde afetten etkilenen bölgeler içine alındı. Devletimiz milletimiz bütün kayıplarını öncelikler sırasına göre hepsini yerine getirir. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz büyüktür. 85 milyon kardeşliğimiz devam ettiği sürece Türkiye’den büyük hiçbir devlet yoktur. Cenabı Allah beterinden saklasın” dedi.

(İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
3
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
6
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.