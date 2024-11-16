Sivas’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kar yağışı ve soğuk havası ile bilinen Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde günün ilk ışıklarıyla yerini kar yağışına bıraktı. Türkiye'nin en genç ve uygun fiyatlı kayak merkezinde başlayan kar yağışı, objektiflere yansıdı. Yıldız Dağı'nın zirvesini gizleyen bulutlar, eşsiz manzaralar oluşturdu. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde yeterli kar yağışını almasıyla birlikte kayakseverleri ağırlaması bekleniyor.