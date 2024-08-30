Sivaslıya "yapamazsın" diyince olanlar oldu. İnatla başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

11 yıl boyunca özenle bakımlarını yapan Eren Korkmaz, herkesin şüpheyle yaklaştığı bu girişimi azmi sayesinde başarıyla taçlandırdı.

2023 yılında 5 ton verim almayı başaran Korkmaz, bölgenin iklimine ve toprak yapısına uygun bir şekilde yetiştirdiği bademlerden büyük bir hasat elde etti. Solucan gübresi kullanarak ağaçlarının verimini artırmayı başaran Korkmaz, 2024 yılı için hedefini iki katına çıkararak 10 ton badem hasat etmeyi planlıyor.

SUYUN AZ OLMASI LEZZETİ ARTIRIYOR

Ağaçlarının 11 yaşında girdiğini ifade eden Eren Korkmaz, “42 bin metrekarelik bir alan üzerinde yaklaşık 850 tane badem ağacımız var. Ürünü geçen sene itibariyle almaya başladık, bu sende verimde artış bekliyoruz. Etrafımızda böyle bir proje yoktu. Bizde biraz araştırma yaptık, iklimi Sivas’a uygun bir bitki. Sadece bunda doğru zamanda ilaçlamalarını yapmak gerekiyor, doğru zamanda toprak işlemelerini yapmak gerekiyor. Onun dışında pek bir zahmeti yok su istemiyor, özellikle bizim topraklarımız gibi suyun az olduğu topraklarda gayet verimli bir şekilde yetişiyor. Suyun az olmasından dolayı da lezzet bakımından da gayet güzel bir lezzeti oluyor” dedi.

10 TON ÜRÜN BEKLİYOR

Çevresindeki birçok kişinin olumsuz yorumlarına maruz kaldığını belirten Eren Korkmaz, “Biz burada bu işletmeyi kurduğumuzda ağaçların boyu yaklaşık 30 santimetre kadardı. Herkes bize bu ağaçlar büyümez, verim alamazsınız, buralar soğuk gibi geri dönüşlerde bulundu. Etrafımızda badem ağaçları var ama doğru düzgün bakımları yapılmadığı için verim alamıyorlar. Bizde bunu deneyeceğiz dedik ve 10 yıl boyunca sadece biz bu ağaçların sadece bakımını öğrenmeye çalıştık. Her sene bir bakımını öğrene öğrene geçen sene itibariyle de verim almaya başladık, bu sene arttı verimimiz seneye de daha da artacağını düşünüyoruz. Geçen sene 5 ton ürün almıştık ve bu sene 8 ila 10 ton arasında bir ürün bekliyoruz. Bizim aynı zamanda solucan gübresi üretme yerimiz var, kendimiz üretiyoruz. Yaklaşık 5 milyon adet solucanımız var. Bunların gübreleri ile biz ağaçlarımızın ve diğer ektiğimiz ürünleri tamamen organik yetiştirmeye çalışıyoruz. Olmaz diye bir şey gerçekten yok uğraşınca oluyor. Bizim kullandığımız ilaçlarımız var ancak bunlar kesinlikle hormon değil. Sadece zararlı böceklerden, haşeratlardan korumak amaçlı ilaçlama yapıyoruz. Ürünlerimiz genel anlamda kuruyemiş olarak kullanılıyor, geçen sene Sivas çevresinde sattık. Antalya’dan ve diğer illerden de siparişler aldık ve onlara da yolladık” diye konuştu.

BADEMİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Badem, hem lezzetiyle hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle tercih edilen bir yemiştir. Ancak bu faydaları en iyi şekilde elde etmek için bademin doğru miktarda ve çiğ olarak tüketilmesi önemlidir. Günde 25 adet badem yemek, sağlığınızı desteklemenin etkili bir yolu olabilir. İşte bademin sağlığa olan faydalarından bazıları:

1. E VİTAMİNİ DEPOSU

Badem, cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olan güçlü bir E vitamini kaynağıdır. Güneşin zararlı UV ışınları ve oksidatif stres, cildin erken yaşlanmasına neden olabilir. Bademde bulunan E vitamini, serbest radikallerle savaşarak cildi korur ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

2. KÖTÜ KOLESTEROLE KARŞI ETKİLİ

Badem, kalp sağlığını korumak için ideal bir besindir. İçeriğindeki E vitamini, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak kalp-damar hastalıkları riskini azaltır. Her gün 20 adet çiğ badem tüketmek, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

3. LİF ZENGİNİ

Badem, düşük karbonhidrat ve yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Lif içeriği, kan şekerini dengede tutar, tokluk hissini artırır ve kabızlığı önler. Bu sayede kilo kontrolüne de katkı sağlar.

4. KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Badem, kan şekerinde ani dalgalanmaları önler. Özellikle karbonhidrat içeren yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde, kan şekeri seviyesini dengede tutarak daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

5. TANSİYONU DENGELER

Badem, magnezyum eksikliğinin neden olduğu yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Magnezyum, kan basıncını düzenler ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar. Ancak, tuzla kavrulmamış çiğ badem tüketilmesi önerilir.

6. BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ ARTIRIR

Bademin yağ ve lif içeriği, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığa iyi gelir. Yağlı yiyecekler bağırsak kaslarını harekete geçirirken, lifli gıdalar su çekerek bağırsak hareketlerini düzenler.

7. KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR



Badem, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Kemik sağlığını destekleyerek ileri yaşlarda oluşabilecek kemik erimesi ve kırık risklerini azaltır. Günlük beslenmenize badem eklemek, güçlü kemiklere sahip olmanıza yardımcı olur.

8. VEJETARYEN VE VEGANLAR İÇİN ALTERNATİF

Süt ve süt ürünleri tüketmeyenler için badem, kalsiyum ve magnezyum kaynağı olarak önemli bir alternatiftir. Badem sütü, veganlar için ideal bir seçenek olabilirken, glutensiz beslenenler için de badem unu mükemmel bir alternatiftir.

9. Kansere Karşı Koruyucu

Badem, antioksidan içeriği ve lif oranı sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir. Araştırmalar, badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir.

Bademi günlük beslenmenize dahil ederek, hem lezzetli bir atıştırmalık tüketmiş olur hem de sağlığınıza uzun vadede önemli katkılar sağlayabilirsiniz.