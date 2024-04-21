Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan TFF başkanlığı açıklaması

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olma gibi bir planının olmadığını söyledi.

Sivas Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Otyakmaz, yaklaşık 20 yıldır Sivasspor Kulübünde başkanlık görevinde bulunduğunu hatırlattı.

Kulüpte 3 yıl da yöneticilik yaptığını anımsatan Otyakmaz, "Bugüne kadarki davranışlarımız, çizdiğimiz çizgi, Türk futboluna yapmış olduğumuz hizmetler, Sivaslıların haricinde de diğer Anadolu ve Süper Lig kulüplerinden ve onların taraftarlarından biraz övgü alıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum. Tabii zaman ne gösterir, ne yapar... Ona da şimdiden bir engel koymak, büyük bir söz söylemek istemiyorum. Nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım." diye konuştu.