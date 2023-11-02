Sivasspor her tur için 1 gol attı

Türkiye Kupası 3. tur maçında EMS Yapı Sivasspor, TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u 4-0 yenerek 4. tura çıktı.

Sivasspor her tur için 1 gol attı

Süper Lig ekibi Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda konuk ettiği 3. Lig temsilcisi Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek turladı.

6. dakikada Hakan Arslan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Beycan Kaya'nın solundan ağlara gitti: 1-0.

MANAJ FARKI 2'YE ÇIKARDI

35. dakikada Ziya Erdal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N'Jie, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Manaj'a verdi. Manaj'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

42. dakikada ceza sahası dışından N'Jie topa sert vurdu. Kaleci Beycan Kaya'dan dönen meşin yuvarlak, Manaj'ın önünde kaldı. Manaj, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

İKİNCİ YARIDA TEK GOL

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

87. dakikada Eren Kaya'nın ara pasında topla buluşan Muhammed Sinan Kaya, sol çaprazdan ceza alanı içine girdi. Muhammed Sinan Kaya'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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