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Rıza Çalımbay isyan etti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde üst üste maç oynayacak olmalarının sıkıntısını yaşadıklarını söyledi

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 06:01
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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan tepki

Rıza Çalımbay isyan etti
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Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde dün oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini aktaran Çalımbay, "Maçı deplasmanda oynadık, haklı olarak az taraftarımız geldi. Adana Demirspor taraftarı daha çoktu, o da deplasman havası yaşattı. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için bizim her maçımız çok önemli." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor deplasmanda yapacakları karşılaşmanın tarihi konusunda eleştiride bulunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Deplasmana gideceğimiz belli. Burası Sivas, burada zaman zaman uçaklar kalkmıyor. 2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor. Bu, bize hem yorucu hem de yolculuklardan dolayı sıkıntılı geliyor. Geliyoruz 4 gün sonra da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Maçı neden bu kadar kısa sürede veriyorlar anlamıyorum. Yarın uçak kalkmazsa, başka uçak yok. Alanya'ya buradan otobüs ile gitmemiz imkansız. Bu konunun biraz daha fazla üstüne düşerse arkadaşlar, biz de doğru düzgün gideriz maçlarımıza."

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