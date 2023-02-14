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Ligden çekilen takımların oyuncularını alabiliriz: Rıza Çalımbay açıkladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un oyuncularını alabileceklerini söyledi

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:08
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan açıklama

Ligden çekilen takımların oyuncularını alabiliriz: Rıza Çalımbay açıkladı
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hataysporlu oyuncuların hayatını sürdürebilmeleri için futbol oynamaları gerektiğini söyledi.

Çalımbay, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bizler de futbol dünyasının içinde yer alan insanlar olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Çalımbay ayrıca "Hatayspor ve Gaziantep FK'dan ayrılan oyuncuları kadromuzda düşünebiliriz. Çünkü bu arkadaşlarımızın da hayatını sürdürebilmesi için futbol oynamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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