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Rıza Çalımbay mağlubiyetin nedenini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:27
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Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'dan maç sonu açıklamalar

Rıza Çalımbay mağlubiyetin nedenini açıkladı
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Çalımbay, Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarındaki zemin bakımı nedeniyle Malatya'da oynadıkları maç için Yeni Malatyaspor yönetimine teşekkür etti.

İlk yarıda kötü oynadıklarını fakat pozisyon vermediklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Sadece bir tane karambol pozisyon oldu onda da golü yedik. Ama ikinci yarı çok farklı çıktık, çok çok iyi oynadık. Pozisyonlar da yakaladık ama atamadık. Bir tane gol atabildik, yediğimiz gol çok kötü. Yani bizim yemememiz gereken bir goldü. Ölü toptan, kornerden bir gol yedik. Bundan önceki Kayserispor maçında da aynısını yemiştik.

Arkadaşlarımıza özellikle söylemiştik 'kornerlere dikkat edelim' diye ama maalesef aynı şekilde gol yedik, bunun için üzgünüz. 7-8 tane eksik vardı, bunların hepsi birleştiği zaman istediğiniz şeyler maalesef olmuyor. Her şeye rağmen maçın ikinci yarısı bize umut veren bir oyun oldu."

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