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Sivasspor'dan flaş transfer. Caicedo geliyor

Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbaş'ın özellikle istediği Ekvadorlu Jordy Caicedo'nun transferini bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:11
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Sivasspor'a Ekvadorlu yıldız

Sivasspor'dan flaş transfer. Caicedo geliyor
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Sivasspor'un ligdeki sıkıntılı günlerin ardından transfer için düğmeye bastığı ve Ekvadorlu orta saha oyuncusu Jordy Caicedo için harekete geçtiği belirtildi. 

Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Rıza Çalımbay'ın özellikle istediği, yönetimin de transferi bitirmek üzere olduğu ifade edildi.

Caicedo daha önce Universidad Catolica, El Nacional, Vitoria ve CSKA Sofia'da da oynadı. 

Kariyerinde 194 maçta 54 gol atan futbolcu, Ekvador A Milli Takımı'nda ise 10 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

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