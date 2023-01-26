Sivasspor'dan flaş transfer. Caicedo geliyor

Sivasspor'un ligdeki sıkıntılı günlerin ardından transfer için düğmeye bastığı ve Ekvadorlu orta saha oyuncusu Jordy Caicedo için harekete geçtiği belirtildi.

Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Rıza Çalımbay'ın özellikle istediği, yönetimin de transferi bitirmek üzere olduğu ifade edildi.

Caicedo daha önce Universidad Catolica, El Nacional, Vitoria ve CSKA Sofia'da da oynadı.

Kariyerinde 194 maçta 54 gol atan futbolcu, Ekvador A Milli Takımı'nda ise 10 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.