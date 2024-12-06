Sivasspor’a Galatasaray maçı öncesi tatlı dopingi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivasspor’a Galatasaray maçı öncesi tatlı dopingi

Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu'nun 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise idmanı ziyaret ederek takıma tatlı ikram etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çıkış çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

aw345024-01.jpg

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

aw345024-05-1.jpg

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü görevine getirilen Şahin Ertem de, kulübü ziyaret ederek, Başkan Bahattin Eken, Başkan vekili Burak Özçoban ve Asbaşkan Faruk Taşseten ile birlikte antrenmanın bir bölümünü takip etti.

aw345024-02-1.jpg

Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail protestosu düzenleyen 9 kişi hakkında tahliye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail protestosu düzenleyen 9 kişi hakkında tahliye kararı
Cani babadan kan donduran itiraf: Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
Cani babadan kan donduran itiraf: Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 tutuklama
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 tutuklama
Dilan Polat çarşaf giydi! Sosyal medyadan ilahilerle paylaşım yaptı
Dilan Polat çarşaf giydi! Sosyal medyadan ilahilerle paylaşım yaptı
Sivasspor’a Galatasaray maçı öncesi tatlı dopingi
Sivasspor’a Galatasaray maçı öncesi tatlı dopingi