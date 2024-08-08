Sivasspor'da imzalar atıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, savunma hattını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kulüp, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı terleten deneyimli savunma oyuncusu Samba Camara’nın sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Samba Camara ile yeniden anlaşmaya varıldı. Ayrıca Bulgaristan ekibi Ludogorets forması giyen Noah Sonko Sundberg, yeni sezonda Sivasspor için mücadele edecek.

Her iki futbolcu da Sivas’a geldikten sonra, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı.