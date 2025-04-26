Sivasspor'dan altın değerinde üç puan

Kaynak: İHA
Sivasspor'dan altın değerinde üç puan

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor ile karşılaşan Net Global Sivasspor rakibini 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

29. dakikada Manaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda yerden giden top uzak kale direğinin yanından auta gitti.

40. dakikada Samudio’nun ortasında ceza sahası içerisindeki Thalisson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

44. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasu Uğur Çiftçi'nin içeri ortasında Radakovic'in kafayla çevirdiği topu Bekir kale alanı önünde tamamladı. Kaleci Piric, sağına gelen topu çelmeyi başardı fakat pozisyonu iyi takip eden Rodrigues meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

45+3. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, Rodrigues'in ofsayt olması gerekçesiyle golü iptal etti.

54. dakikada ceza sahası dışı soldan Efkan Bekiroğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun serbest vuruşunda arka direkte Radakovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

73. dakikada Larsson’ın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Streek'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

75. dakikada kalecinin çeldiği topla buluşan Manaj'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

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