Sivassporlu Hakan Arslan Galatasaray'dan 1 puan alan taktiği açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Sivassporlu Hakan Arslan Galatasaray'dan 1 puan alan taktiği açıkladı
Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Hakan Arslan, Galatasaray karşısında sahaya hilal taktiğiyle çıktıklarını, bunun da işe yaradığını söyledi.

Sivasspor, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray'ı ağırladı. 90 dakika bitiminde taraflar karşılıklı atılan gollerle sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Ev sahibi ekibin tecrübeli futbolcularından Hakan Arslan, teknik direktör Bülent Uygun'un öncelikle Galatasaray'ı durdurma konusunda plan yaptığını belirterek, "Geçiş oyunlarına önem verdik. 5'li savunma, 3'lü orta saha 2'li forvet. Hilal, Ay Yıldızlı şekilde sahaya dizildik. İşimize yaradı bu taktik. Her maçın senaryosu farklı elbette" diye konuştu.

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