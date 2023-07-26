Sivasspor'un sponsorluk anlaşması bitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, Demir Grup ile sponsorluk anlaşmasının sona erdiği kaydedildi.

KAYNAK: AA
Sivasspor'un sponsorluk anlaşması bitti

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Demir Grup ile 2017-2018 sezonuyla birlikte başlatılan ve 6 sezon yürütülen isim sponsorluğu anlaşmasının sona erdiği belirtildi.

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e desteklerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, "Demir Grup'un sponsorluğu boyunca sergilediği hem maddi hem manevi destek, ilgi, tutku ve sadakat, kulübümüzün gelişimi için çok değerliydi. Sahada ve her alanda yanımızda olduklarını hissettik. Bu duruşları kulübümüze güç ve motivasyon verdi." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor'un kalbinde Demir Grup'un özel bir yeri olacağı aktarılarak, şu görüşlere yer verildi:

"İsim sponsorluğunun sona ermesi üzücü olsa da geçmişte birlikte yaşadığımız güzel anıları ve başarıları her zaman hatırlayacağız. Bundan sonraki süreçte hemşehrimiz Hamit Demir'in her zaman Sivasspor'un yanında olmaya devam edeceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Demir Grup ailesine yürekten teşekkür ediyor, ülkemizin gelişimi için faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda başarılar diliyoruz." (AA)

Öne Çıkanlar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Hareketlerinden şüphelenilmişti. Üzerinden uyuşturucu madde çıktı Güncel
Hareketlerinden şüphelenilmişti. Üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Güncel
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı
İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaklardı! İki terörist yakalandı Güncel
İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaklardı! İki terörist yakalandı
Brent petrolün varili 82,81 dolar Ekonomi
Brent petrolün varili 82,81 dolar