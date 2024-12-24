Sivas'ta 3 katlı binada yangın: 6 kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta 3 katlı binada yangın: 6 kişi hastanelik oldu

Sivas'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Sivas'ta Altuntabak Mahallesi 3'üncü Sokak'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yoğun duman nedeniyle apartmanda yaşayanlar mahsur kalırken, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangın merdiveni ile kalanları tahliye etti.

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Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

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Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta 3 katlı binada yangın: 6 kişi hastanelik oldu

Sivas'ta 3 katlı binada yangın: 6 kişi hastanelik oldu

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