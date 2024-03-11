Sivas'ta 42 şüpheli şahıs yakalandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4-10 Mart 2024 tarihleri arasında şehir genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 42 şüpheli şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından yapılan aramalarda 2 adet araç, 3 adet av tüfeği, 92 halka açık yer denetlendi.

İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde UYAP ve KİHBİ sisteminden 30.980 şahıs ve 12.628 araç sorgulaması yapıldı. Yapılan incelemelerde toplamda 77 şahıs yakalandı.

Diğer yandan uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçlarından yapılan operasyonda, 1 şahsa işlem yapıldı.