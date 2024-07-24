Sivas’ta araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: DHA
Sivas’ta araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen hafif ticari araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında gerçekleşti. M.K. (40) kontrolünü kaybettiği 33 ZR 838 plakalı hafif ticari araç devrildi. Kazada sürücü M.K. ile yanındaki İ.K. (72) ve Gülten Karaşeker (66) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gülten Karaşeker, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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