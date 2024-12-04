Sivas’ta buz tutan gölde ilginç balık avı

Sivas'ta bir haftadan bu yana etkili olan soğuk hava dalgası akarsu ve göllerde etkisini gösterdi. Kent genelinde birçok göl ve gölet buzla kaplandı.

5 kilometrekarelik yüzölçümü ile bölgenin en büyük gölü konumunda bulunan Tödürge Gölü de soğuk havaların etkisiyle dondu.

Zara ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan göl, tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kıl ördek, kara çaylak, deniz kartalı, saz delicesi ve turna gibi kuş türlerini barındırıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Sulak Alan ilan edilerek avlanma yasağı getirilen gölü, yüzeyinin donmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Derinliği yer yer 45 metreye kadar ulaşan ve beyaz bir örtü ile kaplanan gölün manzarası havadan dronla görüntülendi.

'EN AZ 2-3 AY BUZLU KALIYOR'

Öte yandan Hafik ilçesi yakınında bulunan ve yaklaşık 1 kilometrekare alana sahip olan Hafik Gölü'nün yüzeyi de tamamen buzla kaplandı. Yüzeyi donan gölde ilçede yaşayan bazı vatandaşlar, yüzeydeki buzları kırarak Eskimo usulü balık avladı. Hafik Gölü'nün yüzeyinin yaklaşık 2-3 ay boyunca buzla kaplı kaldığını belirten Kadir Coşkun, Burada sıcaklık eksi 15'e düşünce göl donuyor. Buz tutunca da uzun süre kalıyor. Havanın durumuna göre 2-3 ay buzlu kalıyor. Yüzey buz tutunca buzları kırıp balıklara hava aldırıyoruz. Buz kırılmazsa balıklar ölüyor. Aynı zamanda da yemek için de avlanma yapıyoruz. Burada sazan, gümüş, çay balığı gibi çeşitler var dedi.