Sivas'ta 'Canavar'ın görüntüsü fotokapanda

Kaynak: İHA
Sivas'ta 'Canavar'ın görüntüsü fotokapanda
Sivaslı yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, memleketinde 'canavar' olarak adlandırılan büyük kurdu kurduğu fotokapan ile görüntüledi.

Sivas’ta yaban hayatına ilgi duyan Mustafa Aslan, 7 yıldır doğadaki canlıları fotoğraflıyor. Kentin yakınındaki bir dağda fotokapan kurmak için zorlu bir yolculuk yaptı. Dağın zirvesindeki bir yola fotokapanını yerleştirdi.

Bir süre sonra fotokapanı kontrol eden Aslan, İç Anadolu Bölgesi’nde canavar diye bilinen dev bir kurdu yakaladı. Kurt, fotokapanı görünce dikkatli bir şekilde oradan ayrıldı. Mustafa Aslan, kurtların çok akıllı ve kurnaz olduğunu söyledi.

Mustafa Aslan “Sivas’ta fotokapanlarla güzel kurt görüntüleri aldım. Bu kurt diğerlerine göre daha büyük ve gündüz çekildiği için çok etkileyici. Kurtlar, karlı bölgelerde gündüz avlanıyorlar. Tavşanlar onlar için en önemli yiyecek. Kışın hayvanlar gündüz daha fazla hareket ediyorlar" dedi.

"Tilkiler kurnaz sanılıyor ama kurtlar onlardan çok daha zeki" diyen Aslan "Kurtlar, sosyal ve akıllı hayvanlar. Sürü halinde tek bir zihin gibi hareket ediyorlar. Arazide dikkatli ve planlı davranıyorlar. Fotokapanıma elim değdiği için koku bıraktım. Kurt, fotokapanı görünce hemen saldırmıyor. Önce durumu değerlendiriyor. Kurtların akılları gerçekten hayranlık uyandırıyor” dedi.

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