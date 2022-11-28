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Dev ayı yarış atlarına taş çıkarttı

Sivas’ta arazide gezinen boz ayı arabayla seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ayının sürati görenleri hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:07
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Sivas'ta dev ayı yarış atlarına taş çıkarttı

Dev ayı yarış atlarına taş çıkarttı
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İHA'nın haberine göre, Sivas’ın Ulaş İlçesi Yenikarahisar köyü yakınlarında arabayla seyir halinde olan iki vatandaş dev bir boz ayıyla karşılaştı. Görüntülerde aracı fark eden boz ayı panikleyerek aniden koşmaya başladı. 

Hızla koşan boz ayı yol kenarında ki tellerin arasından geçerek dağlık alana doğru kaçtı. Görüntülenen boz ayı iri cüssesiyle dikkat çekti. Görüntüyü kayda alan Ümit Usta, sürüsünü ziyaret etmeye gittiği sırada ayıyla karşılaştığını belirtti.

Usta, “Tecer dağından gelmiş olan dev bir ayıyı gördük. Karahisar köyünde ki sürümüzde ki köpekleri görmeye giderken arabanın içinden gördüğümüz ayının videosunu çektik” dedi.

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