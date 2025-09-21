Sivas’ta feci kaza! Araç hurdaya döndü, yaralılar sıkışıp kaldı

Kaynak: İHA

Sivas'ın Kangal ilçesine seyir halinde bulunan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine giden ekipler araç içerisinde sıkışan kişileri kurtararak hastaneye kaldırdılar.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan otomobilin içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kangal-Divriği karayolu 3. kilometresinde yaşandı. Kazada Divriği istikametinden gelip Kangal istikametine gitmekte olan 26 E 0998 plakalı Hyundai marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Hurdaya ödenen araçta sıkışan yaralılar AFAD ve Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartılarak ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

aw542735-01.jpg

aw542735-02.jpg

aw542735-03.jpg

