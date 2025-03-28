Sivas’ta feci Kaza: Otobüs ve otomobil çarpıştı: 10 Yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas’ta feci Kaza: Otobüs ve otomobil çarpıştı: 10 Yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ve 9 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçaağıl Köyü yakınlarında meydana geldi. Reşat Poyraz yönetimindeki 75 AAK 924 plakalı yolcu otobüsü ile Senel Sercan idaresindeki 34 MJE 194 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sercan ile yanındaki kişi ve otobüs şoförü Poyraz birlikte otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta feci Kaza: Otobüs ve otomobil çarpıştı: 10 Yaralı

Sivas’ta feci Kaza: Otobüs ve otomobil çarpıştı: 10 Yaralı

Sivas’ta feci Kaza: Otobüs ve otomobil çarpıştı: 10 Yaralı

Sivas’ta feci Kaza: Otobüs ve otomobil çarpıştı: 10 Yaralı

Sivas’ta feci Kaza: Otobüs ve otomobil çarpıştı: 10 Yaralı

Sivas’ta feci Kaza: Otobüs ve otomobil çarpıştı: 10 Yaralı

Son Haberler
Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama
Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama
Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?
Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?
Merdiven altı ürünlere dikkat! Tatlı diye ıspanak yemeyin
Merdiven altı ürünlere dikkat! Tatlı diye ıspanak yemeyin
Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu
12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu