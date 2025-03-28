Sivas’ta feci Kaza: Otobüs ve otomobil çarpıştı: 10 Yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçaağıl Köyü yakınlarında meydana geldi. Reşat Poyraz yönetimindeki 75 AAK 924 plakalı yolcu otobüsü ile Senel Sercan idaresindeki 34 MJE 194 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sercan ile yanındaki kişi ve otobüs şoförü Poyraz birlikte otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.