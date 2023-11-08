Sivas’ta görüntülendi. Zehirli dev yılan hayrete düşürdü

İHA'nın haberine göre, Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan amatör olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan Ümit Yalçın, doğada gezdiği sırada dev bir yılanla karşılaştı. Hemen cep telefonuna sarılan Yalçın, kamerayı açarak yılanı kayda aldı.

Yaklaşık 2 metreyi bulan uzunluğuyla hayrete düşüren yılanın hareketsiz bir şekilde durduğu görüldü. Yılanın türünün zehirli Koca engerek olduğu öğrenildi.

Ümit Yalçın, gördüğü yılan türünün zehirli olduğunu belirterek, “Görmüş olduğumuz yılan türü Koca engerek. Zehirli bir tür. Bu türlerde en uzunu yaklaşık 1 metre 80 santim. Bu da yaklaşık bir metre 80 santimdi. Denk geldiğim ikinci büyük Koca engerek yılanıydı. Diğerinde fazla bir görüntü alamadım” dedi.