Sivas’ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas’ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

Sivas’ta bir besi çiftliğinde çobandan haber alamayan çiftlik sahipleri ahıra geldiklerinde çobanın cansız bedeni ile karşılaştılar. Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev,’un ölüm sebebini polis araştırıyor.

Danışmentgazi Mahallesi Ahırlar Bölgesi Hızmalı Caddesi'ndeki bir besi çiftliğinde çoban olarak çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev'den dün akşamdan beri haber alınamayınca çiftlik sahipleri bölgeye geldi. Saat 13.00 sıralarında çiftlikteki ahırda Hojambardiyev hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine çiftliğe sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hojambardiyev'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İkramjan Hojambardiyev'in cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas’ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

Sivas’ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

Sivas’ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

Sivas’ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

Sivas’ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

Sivas’ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

Sivas’ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

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