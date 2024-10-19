Sivas’ta iki otomobil çarpıştı! 7 yaralı

Kaza, Altuntabak Mahallesi Çiçekli Caddesi'nde meydana geldi. 58 ABJ 679 plakalı Opel marka otomobil ile 58 AFA 605 plakalı Peugeot marka otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı¹²³.