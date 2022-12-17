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Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Sivas’ta bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 12:21
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Sivas’ta kamyon devrildi: 1 yaralı

Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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Sivas’ın Gürün ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saat 05.40 sıralarında Kötüköy yakınlarında meydana geldi. Gürün istikametinden Pınarbaşı istikametine giden F.B.(28) idaresindeki 21 ADD 107 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce orta refüjde bulunan su kanalına düştü ardından diğer şeride geçerek devrildi. Yan yatan kamyonda sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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