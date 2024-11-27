Sivas’ta koyunlar açlıktan ve donmaktan kurtarıldı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde erken gelen kış şartları hayvancılık yapan vatandaşları harekete geçirdi. Kar yağışının beklenenden erken başlaması, koyunların yayladan erken indirilmesine neden oldu. Hakkı Subaşı'ya ait 500 koyun, bin 800 rakımlı Taht mevkisindeki yayladan Altınyayla ilçe merkezine indirildi. Her yıl kışa hazırlıklı olduklarını fakat bu yıl kışın erken geldiğini belirten Subaşı, "Bu yıl kar beklenenden erken bastırdı. Uzun ve yorucu bir süreçti ama çok şükür hayvanlarımızı sağ salim indirdik" diye konuştu.