Sivas’ta koyunlar açlıktan ve donmaktan kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta koyunlar açlıktan ve donmaktan kurtarıldı

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde kar yağışının beklenenden erken başlaması yaylaya çıkan göçerleri zor durumda bıraktı. Etkili olan kar yayları beyaz örtü ile kapladı. Bir besiciye ait 500 koyun açlıktan ve donmakta kurtarıldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde erken gelen kış şartları hayvancılık yapan vatandaşları harekete geçirdi. Kar yağışının beklenenden erken başlaması, koyunların yayladan erken indirilmesine neden oldu. Hakkı Subaşı'ya ait 500 koyun, bin 800 rakımlı Taht mevkisindeki yayladan Altınyayla ilçe merkezine indirildi. Her yıl kışa hazırlıklı olduklarını fakat bu yıl kışın erken geldiğini belirten Subaşı, "Bu yıl kar beklenenden erken bastırdı. Uzun ve yorucu bir süreçti ama çok şükür hayvanlarımızı sağ salim indirdik" diye konuştu.

Sivas’ta koyunlar açlıktan ve donmaktan kurtarıldı

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