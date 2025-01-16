Sivas’ta öğrenci servisi kaza yaptı! ‘Dedeme gidecektim ‘ diye ağladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta öğrenci servisi kaza yaptı! ‘Dedeme gidecektim ‘ diye ağladı

Sivas’ta ilkokul öğrencileri taşıyan öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. 3 öğrencinin yaralandığı kazada bir öğrenci, “Dedeme gidecektim” diyerek ağlaması dikkat çekti. Ağlayan öğrenciyi araçta bulunanlar sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Fatih Mahallesi Ulubatlı Caddesi'nde meydana geldi. Kazada Ö.E. idaresindeki 58 AVC 149 plakalı Hyundai marka otomobil, Ufuk Caddesi'nden Ulubatlı Caddesi'ne girerken M.S.Y. sevk ve idaresindeki 58 S 0222 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

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Kazada otomobil sürücüsü ve serviste bulunan U.D., H.K. ve B.Y.D. hafif şekilde yaralandı.

Yaralı öğrencilere ilk müdahale olay yerinde ambulanslarda yapıldı. Yaralı bir öğrencinin, “Dedeme gidecektim, yola çıkacaktık” diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

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Yakınları yaralı öğrenciyi, “Yine gidersin, üzülme” şeklinde teselli etti. Yaralı öğrenciler Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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