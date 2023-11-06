Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

KAYNAK: DHA
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobil kaza yaptı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Kangal ilçesi Sivas- Malatya kara yolu üzerindeki Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği önünde meydana geldi.

Erensoy Gülseven yönetimindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Çetin Dağlı yönetimindeki 34 RY 8935 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ali Gülseven yaşamını yitirdi, sürücüler ile İsmühan Gülseven ve Sıla Dağlı yaralandı.

b247a70d3d0ae73966aa59f438befe5a.jpg

1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmühan Gülseven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ali Gülseven'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

ccb5da2200349724e509d1a2365bb5e7.jpg6a96e81c621fd9c02e0822535cade797.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Yalan ustası
Yalan ustası
Son Haberler
Van’da terör operasyonu Gündem
Van’da terör operasyonu
Faydaları saymakla bitmeyen ıspanak yerine zehir yemeyin. Sakın bunu yapmayın Şifalı Bitkiler
Faydaları saymakla bitmeyen ıspanak yerine zehir yemeyin. Sakın bunu yapmayın
Hindistan’da hava kirliği okulları kapattırdı Dünya
Hindistan’da hava kirliği okulları kapattırdı
5 katlı binayı korna sesiyle bina yıktılar Video
5 katlı binayı korna sesiyle bina yıktılar
SİT alanına çadır kurdular. Çadırın içine girenler gözlerine inanamadı Gündem
SİT alanına çadır kurdular. Çadırın içine girenler gözlerine inanamadı
CHP’de A takımı belli oldu. 8 isim anahtar listeyi deldi Gündem
CHP’de A takımı belli oldu. 8 isim anahtar listeyi deldi
Ardahan ve Kars'ta kırağı etkili oldu Gündem
Ardahan ve Kars'ta kırağı etkili oldu