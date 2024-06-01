Sivas'ta refüje çarpan otomobil takla attı. 5 yaralı

Kaynak: DHA
Sivas'ta refüje çarpan otomobil takla attı. 5 yaralı

Sivas’ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Kangal ilçesi Sipahi köyü yakınlarında meydana gelen olayda, M.A.’nın kullandığı 44 ACE 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

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Yaşanan kazada sürücü ile otomobildeki N.G., Ş.G., S.S. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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