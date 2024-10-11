Sivas'ta sosyal medyada yarış videosu paylaşan sürücüye ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta sosyal medyada yarış videosu paylaşan sürücüye ceza yağdı

Sivas'ta yarış anları sosyal medyada paylaşılan sürücüye 18 bin lira para cezası kesilirken, otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sivas'ta yarış anları sosyal medyada paylaşılan sürücüye 18 bin lira para cezası kesilirken, otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sivas'ta, sosyal medya hesapları üzerinden Erzincan Çevre Yolu üzerinde tehlikeli yarış videoları paylaşılması polis ekiplerini alarma geçirdi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan araçların tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda yarış yapan bir sürücü tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, yarış yaptığı belirlenen sürücüye 18 bin 285 TL para cezası kesildi. Otomobil ise trafikten men edilirken sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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Sivas'ta sosyal medyada yarış videosu paylaşan sürücüye ceza yağdı

Sivas'ta sosyal medyada yarış videosu paylaşan sürücüye ceza yağdı

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