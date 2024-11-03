Sivas'ta vahşet! Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta vahşet! Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu

Sivas, Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış bir bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sivas, Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurum altında parçalanmış bebek cesedi bulundu.

Cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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