Sivas'ta yaban keçileri görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yaban keçisi sayısını belirlemek için envanter çalışmasına devam ediyor.

İl genelinde çalışan ekipler, popülasyonu artan yaban keçilerini kayıt altına aldı. Yaban keçilerinin sürü halinde il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde yoğunlukla görüldüğü tespit edildi.

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Ekipler, sahadaki envanter çalışmasında dürbün, teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik aletler de kullandı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, yaban keçisi popülasyonda artış gördüklerini belirtti.

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Gokçetin, "Ekiplerimizce yaban hayatının korunması ve devamı için tüm ülke sathında ve her türlü coğrafyada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.